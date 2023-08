CBF define data do sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (23), a data do sorteio do mando de campo das finais da Copa do Brasil. A entidade vai realizar um evento em sua sede na próxima segunda-feira (28), às 14h. Os presidentes, técnicos e um jogador de cada clube também estarão presentes ao sorteio. São Paulo e Flamengo são os grandes finalistas.

Os dois times vão se enfrentar nos dias 17 e 24 de setembro. O campeão da competição vai levar a premiação recorde de R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões. O Rubro-Negro busca o seu quinto título, enquanto o Tricolor Paulista quer conquistar a única taça que falta em sua galeria de troféus.

O São Paulo chegou nas condições de disputar a final após eliminar o rival Corinthians. O Tricolor Paulista perdeu o jogo de ida por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, na partida de volta, com o brilho do atacante Lucas Moura, o time de Dorival Júnior venceu por 2 a 0 e se classificou para a decisão.

Por outro lado, o Flamengo mostrou sua força e venceu duas vezes o Grêmio, na semifinal. Jogando em Porto Alegre, vitória maiúscula por 2 a 0. Já no Maracanã, mais um triunfo, desta vez por 1 a 0 com gol de Arrascaeta, e classificação para sua segunda final seguida de Copa do Brasil.

Calendário da CBF até a final da Copa do Brasil

Com a mudança nas datas, as partidas do Brasileirão estão sujeitas a mudanças. Contudo, caso a CBF mantenha o calendário, o Flamengo terá quatro jogos até o primeiro confronto da decisão e mais um entre as finais. Já o São Paulo, que ainda disputa a Sul-Americana, entrará em campo seis vezes antes da primeira partida da final e mais uma antes do embate decisivo.

