Hulk revela ansiedade para estrear na Arena MRV e compara com estádio do Porto

Hulk é um dos atletas mais experientes do atual elenco do Atlético. Com passagens por grandes equipes, com atuações em vários estádios pelo mundo, Hulk vai participar da estreia da Arena MRV, no próximo domingo (27), contra o Santos, às 16h (de Brasília), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogador elogiou a nova casa do Galo e comparou com o Estádio do Porto.

“Eu joguei quatro anos no Porto. O Estádio do Dragão é um pouco parecido com a Arena MRV. É um pouco mais fechado, então temos mais a atmosfera da torcida. Poxa, a gente está falando da torcida do Galo. Com certeza, vai fazer toda a diferença”, completou.

Vale ressaltar, aliás, que o Estádio do Dragão foi um dos locais visitados pelo grupo de investidores que comandaram a construção da Arena MRV.

O Atlético entra em campo no domingo na 11ª colocação, com 27 pontos somados. A situação começa a ficar preocupante, afinal, o primeiro time na zona de rebaixamento tem 21 pontos.

Hulk admite ansiedade

Restando quatro dias para o início oficial da Arena MRV, o atacante Hulk admitiu ansiedade para começar a jogar na nova casa do Galo.

“A expectativa é das melhores possível. Aquela ansiedade, vontade de estrear logo essa arena. Existe aquele sonho da casa própria. A gente que trabalha, que busca, e que consegue disfrutar da nossa casa. É o sonho de todo atleticano, e eu sou atleticano desde que cheguei aqui e me sinto também realizado por essa grande conquista. Não ter que jogar de aluguel. Então é a nossa casa mesmo”, declarou.