Mason Mount sofre lesão e vira desfalque no Manchester United

O Manchester United informou nesta quarta-feira (23) que Mason Mount sofreu lesão na partida diante do Tottenham, realizada no último sábado (19), pela Premier League. O meia, assim, ficará longe dos gramados por cerca de um mês.

Mason Mount sofreu um incômodo ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído aos 40 minutos de jogo. Depois da partida, ele se queixou de lesão. O meia, então, realizou exames médicos e iniciou um trabalho de recuperação no clube.

Situação do Mason Mount

O clube não especificou qual tipo de lesão que Mason Mount sofreu. O meia, no entanto, será desfalque nas próximas semanas e só deve retornar depois da Data Fifa. O jogador, portanto, pode voltar na partida diante do Brighton, marcada para acontecer no dia 16 de setembro.

O meia ficará fora das próximas duas rodadas da Premier League. Os jogos serão contra Nottingham e Arsenal nos dias 26 de agosto e 3 de setembro, respectivamente. Assim, Erik ten Hag precisará pensar em alternativas no time titular para os próximos compromissos da temporada.

Mason Mount chegou ao Manchester United nesta janela de transferências. Os dirigentes ingleses desembolsaram cerca de 55 milhões de libras (R$338 milhões) pela contratação do meia. O jogador tem 24 anos e coleciona passagens pelas categorias de base da Inglaterra.

O Manchester United disputou apenas dois jogos na Premier League e obteve uma vitória e um empate. O clube inglês está no 12° lugar do campeonato com três pontos conquistados.

