Matheus Cunha mantém confiança pelo título brasileiro

Eliminado da Libertadores, o Flamengo mira o título da Copa do Brasil para diminuir o tamanho da frustração dos torcedores com os resultados ruins na temporada. No entanto, apesar dos rubro-negros acreditarem apenas em uma possível conquista da copa, que terá o São Paulo na decisão, os jogadores ainda não desistiram do Campeonato Brasileiro. Apesar da diferença de 13 pontos para o líder Botafogo, restando 18 rodadas para o fim da competição, o elenco do Rubro-Negro segue na busca da taça. Assim garante Matheus Cunha.

Segundo o goleiro de 22 anos, titular da meta rubro-negra, o Flamengo seguirá na busca pelo título enquanto houver chances. Mas, para isso, o importante é pensar a cada partida.

“Não podemos desacreditar nunca (do Brasileirão). Enquanto existirem as chances, vamos estar brigando por todos os pontos. Mas acho que o mais importante é pensar jogo a jogo, ponto a ponto, para chegar lá em cima e na reta final ultrapassar e ser campeão”, disse Matheus Cunha, em entrevista à “FlaTV”.

“Nessa reta final de Brasileiro, temos que pegar firme para chegar lá em cima. Se Deus quiser, tirando os pontos de pouquinho em pouquinho, passo a passo, conseguiremos chegar e conquistar o título”, completou o goleiro.

Semanas livres para treinamentos

De fora da Libertadores, após eliminação para o Olimpia nas oitavas, o Flamengo terá semanas livres para treinos até a decisão contra o São Paulo, nos dias 17 e 24 de setembro. Aliás, o Mais Querido jogará apenas duas partidas nas próximas três semanas. Dessa forma, Matheus Cunha enaltece o tempo sem jogos para Sampaoli treinar a equipe antes dos jogos da final e da segunda metade do Brasileirão.

“É muito importante ter tempo para treinar. O Sampaoli chegou na metade da temporada, o que é uma loucura, pois tem jogo a cada três dias. Sabemos como é o calendário. Com esse tempo, a gente aprende mais, entrosa mais… Temos essas semanas cheias para a gente poder recuperar, trabalhar bem para poder avançar no Campeonato (Brasileiro) e chegar bem na Copa do Brasil”, explicou Matheus Cunha.

Titular no Flamengo

Com Rossi e Santos no banco de reservas, dois goleiros renomados, Matheus Cunha vive grande fase no gol rubro-negro. Titular absoluto, o arqueiro foi convocado para disputar os jogos com a Seleção Pré-Olímpica. Com a camisa do Flamengo, Cunha disputou 32 jogos nesta temporada, com 27 gols sofridos. E já teve interesse de clube internacional.

