André responde sobre interesse de clubes europeus: ‘Cabeça focada no Fluminense’

Não é novidade que André tem despertado interesse de times do futebol europeu. O Liverpool, inclusive, sinalizou uma proposta pelo volante nos últimos dias. O jogador, no entanto, afirmou que está muito focado no Fluminense e na sequência da temporada.

“É normal chegar propostas. Ainda mais com o time bem, passando de fase na Conmebol Libertadores, na parte de cima do Brasileirão. Não só pra mim, como deve ter chegado pra outros também. Eu fico feliz pelas propostas que chegam, mas minha cabeça hoje está focada 100% no Fluminense”, declarou André ao programa “Globo Esporte” nesta quarta-feira (23).

André na Seleção

O volante também comentou sobre a convocação de Fernando Diniz para Seleção Brasileira. O camisa 7, afinal, está inserido na lista do técnico para os jogos contra Bolívia e Peru. As partidas acontecem em setembro e serão válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“A Seleção tem oito jogadores que já trabalharam com ele. Mas hoje, eu e o Nino, entendemos tudo que ele quer, tudo ele passa, então, a gente espera ajudar muito ele lá. O estilo de jogo dele não é um estilo que pega rápido. Ele vai precisar muito da nossa ajuda, de quem já trabalhou com ele. Do apoio de todo mundo. É um jeito de jogar diferente. Mas tenho certeza que todos vão pegar, são os melhores jogadores que jogam na Europa hoje. Tem tudo para o time jogar bem e ganhar”, declarou André.

O volante é formado pelas categorias de base do Fluminense e estreou profissionalmente em 2020. O camisa 7 é um dos destaques do time nesta temporada. Apesar do interesse dos clubes europeus, os dirigentes tricolores não pretendem negociá-lo em 2023.

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (24), diante do Olímpia, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com André em campo, os jogadores tricolores buscam uma importante vitória no Rio de Janeiro.

