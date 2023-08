Bernardo Silva renova contrato com o Manchester City

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do meio-campista Bernardo Silva. O vínculo do jogador português com a equipe inglesa agora é válido até junho de 2026.

Desde 2017 no clube britânico, Bernardo Silva tinha contrato até 2025. As partes, porém, chegaram a um acordo na semana passada e correram para anunciar ainda antes do fim da janela de transferências. O camisa 20 foi sondado por outros clubes.

Os principais candidatos a contratar Bernardo Silva eram o Barcelona e o Paris Saint-Germain, mas ambos saíram frustrados. No Oriente Médio, um clube da Arábia Saudita também procurou o atleta.

Revelado pelo Benfica, o lusitano tem ainda passagem pelo Monaco, onde brilhou antes de chegar ao Manchester City. Ao todo, o camisa 20 tem 308 jogos pelo clube inglês, com 55 gols e 59 assistências.

O meio-campista também é peça importante da seleção de Portugal. Bernardo Silva disputou as duas últimas Copas do Mundo e também foi campeão da Nations League em 2019. Ao todo, são 82 gols pela seleção portuguesa, com 11 gols e 25 assistências.

