Grupo City inicia contatos para comprar Rayan, de 17 anos, do Vasco

O Grupo City já começou as sondagens para tentar comprar o atacante Rayan, do Vasco da Gama. Aos 17 anos, a revelação vascaína chama atenção do grupo que é dono de vários clubes europeus, entre eles o Manchester City, da Inglaterra. O jogador é avaliado em cerca de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), mas ainda não houve nenhuma proposta oficial.

Na mira do Grupo City, Rayan completou 17 anos no último dia 3 de agosto. Embora ainda não tenha se aproximado com uma oferta formal, o grupo poderá avançar em breve neste sentido. O conglomerado é dono de outros clubes além do City, como Girona (Espanha), Troyes (França) e Lommel (Bélgica), além do Bahia, no futebol brasileiro. Mas o assédio europeu pelo garoto passa longe de ser novidade, já que o atacante também está sendo monitorado por clubes como Barcelona e Real Madrid.

Rayan já teve oportunidades no elenco profissional, do qual passou a fazer parte neste ano. Mas ele também é destaque na Seleção Brasileira Sub-17, com a qual conquistou o título sul-americano da categoria, neste ano. Tratado como uma jóia desde muito cedo, a revelação tem uma multa rescisória no valor de 80 milhões de euros (R$ 427 milhões). Pelo Cruzmaltino, ele tem oito jogos e um gol.

Filho de Valkmar, ex-zagueiro também revelado pelo Vasco e que atuou nos anos 1990 e 2000, Rayan tem contrato com o clube de São Januário até o fim de 2025.

