Cincinnati x Inter Miami: onde assistir e escalações

Se o Cincinnati é líder e melhor equipe da MLS, o Inter Miami é o extremo oposto. A equipe da Flórida é lanterna da Conferência Leste, com a pior campanha entre todas as equipes da competição. A chegada de Messi, contudo, mudou o patamar do clube, juntamente com Busquets e Jordi Alba. No último fim de semana, os comandados de Tata Martino venceram a Leagues Cup, com o argentino marcando mais um gol. Na Copa dos Estados Unidos, as Garças eliminaram Birmingham Legion, da segunda divisão.

CINCINNATI X INTER MIAMI Copa dos Estados Unidos – Semifinal

Data e horário: 23/08/2023, às 20h (de Brasília)

Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

CINCINNATI: Alec Kann; Arias, Murphy, Miazga, Hagglund e Barreal; Nwobodo, Marco Angulo e Luciano Acosta; Brandon Vázquez e Boupendza. Técnico:Pat Noonan

INTER MIAMI: Callender, Yedlin, Kamal Miller, Kryvtsov e Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets e Cremaschi; Robert Taylor, Josef Martínez e Messi. Técnico: Tata Martino Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.