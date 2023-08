Sem limitações, David Luiz volta a treinar pelo Flamengo

A expectativa é a de que David Luiz, que não joga pelo Flamengo há três partidas, retorne contra o Internacional, no próximo sábado (26). Afinal, no treino desta quarta-feira (23), o defensor participou integralmente das atividades no Ninho do Urubu. Essa foi a primeira vez que o zagueiro participou sem limitações dos treinos do Rubro-Negro desde o início da recuperação de lesão no adutor da coxa esquerda.

Na terça-feira, quando o elenco rubro-negro se reapresentou após folga, David Luiz participou de parte do treinamento no Ninho do Urubu. Anteriormente, o jogador também foi a campo no centro de treinamento, mas trabalhou no local em um período mais curto. Ou seja, com o jogador participando sem restrições, a expectativa é que fique à disposição para a próxima partida.

Ao contrário de David Luiz, Varela segue fora

Assim como nos últimos dias, Guillermo Varela não treinou com os companheiros. Afinal, o lateral-direito se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito, ocasionada no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Flamengo segue na busca do líder Botafogo

A partida contra o Internacional no Maracanã, no sábado, será mais uma “final” do Flamengo no Brasileirão, já que o time está com 13 pontos de desvantagem para o Botafogo, líder da competição. Na classificação, o Mais Querido é o terceiro colocado, com 35 pontos. O Palmeiras, vice-líder, tem 37.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.