Em busca do bi, Botafogo se apega a retrospecto positivo contra argentinos

Há exatos 70 anos, de acordo com os registros oficiais, o Botafogo disputa jogos oficiais contra equipes argentinas. Na ocasião, levou 4 a 1 do San Lorenzo, pelo Torneio Juan Domingo Perón. Na noite desta quarta-feira (23/08), diante do Defensa y Justicia, o clube escreve mais um capítulo desta história. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. A julgar pela estatísticas, os alvinegros têm motivos para ficarem otimistas. Afinal, o Glorioso venceu bem mais do que perdeu para os hermanos.

Considerando apenas partidas de torneios, curtos ou grandes, são 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. As últimas delas, aliás, ocorreram recentemente. Pelos playoffs da competição, o time então comandado pelo interino Cláudio Caçapa fez 2 a 0 no Patronato. Em seguida, já sob a orientação de Bruno Lage, empate em 1 a 1. Já no mata-mata de 2019, duas vitórias sobre o próprio Defensa.

Entre 1988 e 2007, o Botafogo não encarou nenhum rival argentino. No período, no entanto, disputou apenas três torneios internacionais. Mas foi em 1993 que conquistou o único troféu relevante nesta categoria: a Copa Conmebol, equivalente à Sul-Americana atual. Na campanha, por acaso, também não houve nenhum hermano. Na final, o Glorioso, azarão na época, bateu o favorito Peñarol.

MAIS PERTO DO BI

Se passar pelo Defensa y Justicia (a partida de volta, na Argentina, é na quarta que vem), o Alvinegro alcança uma semifinal justamente após 30 anos. Afinal, bateu na trave na Libertadores de 2017, quando superou Colo Colo-CHL, Olímpia-PAR, Estudiantes-ARG, Atlético Nacional-COL e Barcelona-EQU, mas caiu para o Grêmio, nas quartas de final.