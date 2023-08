Gramado do Maracanã apresenta melhora antes de Flu x Olimpia

Em dia que antecede a partida entre Fluminense x Olimpia, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o gramado do estádio apresentou melhoras. A manutenção do local só foi possível em razão de cuidados especiais. Afinal, após o jogo entre Vasco e Atlético, no domingo, a situação do gramado do estádio carioca preocupou torcedores e dirigentes.

Segundo o “ge”, foi realizado um replantio de grama manual no ponto mais crítico do campo, situado na pequena área do Setor Norte. Aliás, foi nessa região do gramado que chamou a atenção em uma foto do último jogo no estádio.

Integrantes da Conmebol fizeram uma vistoria no gramado do Maracanã na manhã desta quarta-feira (23). Assim, eles notaram a melhora do estado do local. Aliás, a administração do estádio realizará uma nova vistoria antes da partida do Fluminense na Libertadores.

Maracanã fecha a partir de domingo para recuperação do gramado

Cuidado 24h com o gramado do Maracanã

A equipe de reportagem do J10 apurou que o trabalho em prol da melhoria do gramado é feito 24h por dia. Assim, mesmo no período da noite, profissionais responsáveis pela manutenção do gramado realizam atividades para consertar os danos no local.

