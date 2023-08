Aston Villa goleia e encaminha vaga na Conference. Teve gol brasileiro

Dois jogos abriram os playoffs da Conference League 2023/24, nesta quarta-feira (23/8), e no principal, os ingleses do Aston Villa foram até Edimburgo, na Escócia, e golearam o Hibernian por 5 a 0. O atacante Watkins foi o destaque. Afinal, fez três gols. Bailey e o brasileiro Douglas Luiz completaram o placar. Dessa forma, o Aston só não avançará de fase se levar uma improvável goleada, em casa, na volta (dia 31/8). No outro duelo, o Spartak Travna recebeu os croatas do Dnipro na Eslováquia. Ficaram no 1 a 1.

Da legião brasileira, além do ex-vascaíno Douglas Luiz, o zagueiro Diego Carlos também começou como titular do Aston Villa. Mas Philippe Coutinho, machucado, desfalcou o time de Unai Emery. O Hibernian não tem brasileiro no elenco.

A fórmula da Conference

A fase de playoffs reúne 44 times, divididos em 22 mata-matas. Dessa forma, os 22 vencedores avançam para a fase de grupos desta que é a terceira competição interclubes em importância na Europa. Assim, teremos 32 times divididos em oito grupos de quatro. Enfim, as demais equipes que completam a lista são as dez eliminadas nos playoffs da Liga Europa.

Aston Vila deita e rola

O Aston Villa entrou apenas nesta fase da competição. Mas o Hibernian jogou a terceira fase pré-eliminatória e venceu os suíços do Luzern. Muito superior ao Hibernian, o Aston Villa, mesmo fora de casa, se impôs. Dessa forma, abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, sempre atacando pela esquerda. Aos 17, Digne recebeu forte marcação. Mas fez grande jogada e cruzou na cabeça de Watkins que abriu o placar. Pouco depois, aos 32, após escanteio da esquerda, o zagueiro brasileiro Diego Carlos escorou para Watkins completar: 2 a 0. Aos 41, Digne foi ao fundo e cruzou na cabeça de Bailey que fez o terceiro do Aston.

Douglas Luiz deixa o dele

Veio o segundo tempo e os ingleses seguiram no ataque. Afinal, estavam dispostos a definir a classificação nesta ida. Dessa forma, logo aos três minuitos, após nova jogada pela esquerda, Digne cruzou e Watkins concluiu para celebrar o hat trick. Já mais para o fim, aos 30, Traoré sofreu pênalti. Douglas Luiz cobrou bem e fechou a goleada.

Jogos dos playoffs da Conference League

Quarta-feira (23/8)

Hibernian/ESC 0x5 Aston Villa/ING

Spartak Travna/SLV 1×1 Dnipro/UCR

Quinta-feira (24/8)

Tobol/CAZ x Viktoria Plzen/TCH

Astana/CAZ x Partizani/ALB

Struga/MCN x Breidablik/ISL

Zalgiris/LIT x Ferenkvaros/HUN

Nordsjaelland/DIN x Partizan/SER

Levski Sofia/BUL x Eintracht/ALE

Fenerbahçe/TUR x Twente/HOL

Dinamo/ROM x Besiktas/TUR

Maccabi Tel-Aviv/ISR x Celje/ESL

Sepsi/HUN x Bodo Glimt/NOR

Rapid Wien/AUT x Fiorentina/ITA

Farul/ROM x HJK/FIN

Lille/FRA x Rijeka/CRO

Midtjylland//DINx Légia Varsóvia/POL

Genk/BEL x Adana/TUR

Gent/BEL x Apoel/CHP

Osasuna/ESP x Brugge/BEL

Ballkani/KOS x Bate Borisov/BLR

Hearts/ESC x Paok/GRE

AZ/HOL x Brann/NOR

