Nikão supera problemas no Cruzeiro e recebe elogios de Pepa

O meia Nikão chegou ao Cruzeiro como grande contratação. Contudo, com o passar do tempo e as partidas ruins, ele perdeu espaço. Isso, todavia, tem mudado e o atleta já passa a ser elogiado pelo técnico Pepa. Entretanto, após a partida contra o Corinthians, no empate por 1 a 1, no Mineirão, o treinador falou sobre seu comandado.

Afinal, o camisa 10 com poucos minutos colocou um companheiro na cara do gol. O lance arrancou elogios do técnico Pepa que reconheceu o esforço do atleta.

“Nikão meteu o Robert na cara do gol. Ele tem trabalhado muito bem. Nada a apontar, muito pelo contrário. Entrou bem, deu critério, colocou o Robert na cara do gol. Se é para individualizar, é para valorizar a entrada que teve”, salientou.

Nikão, porém, viveu momentos complicados com a camisa do Cruzeiro. Aliás, em determinado momento, ele ficou como opção para ser negociado e só não deixou a Toca da Raposa por não aceitar uma proposta do Coritiba.

Nikão está emprestado do São Paulo ao Cruzeiro. Ele fez 17 jogos em 2023, nove como titular. No período, marcou dois gols.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. A pedido da Rede Globo, a partida mudou de 16h (de Brasília) para 19h. A Raposa atualmente tem 25 pontos e está na 12ª colocação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.