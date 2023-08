Flamengo monitora Bruno Méndez, zagueiro do Corinthians

O Flamengo analisa de perto a situação de Bruno Méndez no Corinthians, afinal, o zagueiro de 23 anos, com vínculo até o fim do ano, pode assinar um pré-contrato com outro clube. Rubro-negros chegaram a buscar informações de intermediários para saber sobre o futuro do uruguaio. No entanto, o interesse do clube carioca pelo defensor não é de agora.

Segundo o portal “Lance!”, o Flamengo demonstrou interesse por Bruno Méndez em fevereiro deste ano. No entanto, a diretoria do Mais Querido não chegou a formalizar uma proposta pelo zagueiro. Mas, desta vez, com o término da temporada se aproximando, a expectativa é que o clube faça uma oferta ao jogador. Afinal, a tendência é que, na virada do ano, o Mais Querido faça uma reformulação na posição.

Atualmente, o Flamengo conta com cinco zagueiros: Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. No entanto, os três últimos não têm futuro garantido no clube. Desses, Rodrigo Caio não deve permanecer, já que, atualmente, é a quinta opção no elenco. O condicionamento físico do defensor também pesa para o seu destino no clube.

Já David Luiz teve seu contrato com o Flamengo ampliado recentemente por conta de uma renovação automática. No entanto, existe a possibilidade de o zagueiro rescindir o vínculo com o clube. Já Pablo não vem tendo muito espaço. Assim, a chance de ser negociado também é grande.

