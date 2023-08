Com Luan, Geromel e Kannemann, Grêmio vence jogo-treino

O Grêmio treinou no CT Luiz Carvalho na manhã desta quarta-feira, e a atividade foi dividida em duas partes. Enquanto os titulares faziam um trabalho com o auxiliar Marcelo Sales, o grupo de reservas realizava um jogo-treino sob os olhares do técnico Renato e do assistente Alexandre Mendes.

O adversário foi o Novo Hamburgo, que saiu derrotado por 2 a 0. O paraguaio Iturbe marcou os dois gols da atividade. Os destaques, porém, ficaram para o meia-atacante Luan, que deu uma assistência, e para a dupla de zaga, formada por Pedro Geromel e Kannemann.

Geromel não entra em campo pelo clube gaúcho desde outubro do ano passado. Na ocasião, o Grêmio venceu o Náutico por 3 a 0 e garantiu o acesso para a Série A. O zagueiro sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo em janeiro, na pré-temporada, e desde então precisou passar por cirurgia. Em maio, porém, ele teve diagnosticado um edema ósseo, o que atrasou seu retorno.

O Grêmio jogou o jogo-treino com: Felipe Scheibig (Caíque); Gustavo Martins (Mila), Geromel (Natã), Kannemann (Bruno Uvini) e Cuiabano (Wesley); Ronald (Galdino), Nathan e Luan; Iturbe (Gustavinho), Besozzi (Zinho) e João Pedro Galvão (André Henrique).

A equipe de Renato Portaluppi volta a treinar nesta quinta-feira, visando o duelo contra o Cruzeiro, no domingo. As equipes se enfrentarão na Arena, às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

