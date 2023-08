Conflito entre Benzema e técnico do Al-Ittihad ganha destaque na imprensa saudita

O Al-Ittihad vive uma crise interna e principal jogador está em conflito com o técnico. De acordo com informações divulgadas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, o treinador Nuno Espírito Santo conversou com Karim Benzema e deixou claro que não havia sido ele quem pediu a contratação do francês, por ele não se encaixar em seu estilo de jogo. Em resposta a essa situação, o atacante demonstrou seu descontentamento para a diretoria do clube, e teria alegado que o português não agiu com o profissionalismo esperado.

Além disso, o técnico recusou a solicitação de Benzema para assumir a braçadeira de capitão, e optou por manter o brasileiro Romarinho com a faixa. Assim, o ambiente entre o atual Bola de Ouro e o técnico português ficou ainda mais complicado.

Al-Ittihad mira contratação de Salah, do Liverpool

Apesar do conflito, Nuno Espírito Santo escalou Benzema como titular nos seis jogos realizados pelo Al-Ittihad nesta temporada, e o atacante marcou três gols.

Benzema é o grande reforço do Al-Ittihad nesta temporada 2023/24. O atacante chegou ao clube saudita sem custos após encerrar contrato com do Real Madrid. Além disso, o francês recebe um salário anual de 100 milhões de euros (cerca de R$ 531 milhões).

