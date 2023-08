Grêmio lança novo terceiro uniforme na cor preta; veja fotos

O Grêmio divulgou nesta quarta-feira seu novo terceiro uniforme para 2023/24. Assinado pela Umbro, fornecedora de material esportivo do clube gaúcho, a peça é preta e conta com detalhes em azul claro.

A equipe gaúcha está prestes a completar 120 anos – faz aniversário no dia 15 de setembro – e escolheu homenagear as “noites coperas” de sua história. Na barra da camisa, a frase “120 anos de glória, tens Imortal Tricolor. Os feitos da tua história, conta o Rio Grande com amor” é encontrada.

A nova camisa já está sendo vendida pelo site oficial do Tricolor (www.gremiomania.com.br) e pelo e-commerce da Umbro Brasil. Nesta quinta-feira, as vendas iniciam nas lojas físicas da GrêmioMania. Estão disponíveis versões masculina e feminina, assim como as opções “Atleta” e “Classic”.

VALORES

Masculina Atleta – R$ 399,90

Masculina Classic – R$ 349,90

Feminina – R$299,90

Juvenil – R$ 279,90

Kit Infantil – R$ 299,90

Calção masculino – R$ 199,90

Nesta quinta-feira, o time de Renato Portaluppi realizou jogo-treino no CT Luiz Carvalho, e os reservas venceram o Novo Hamburgo por 2 a 0, com dois gols de Iturbe. Os titulares fizeram atividade à parte com o auxiliar Marcelo Sales. No domingo, o Tricolor encara o Cruzeiro, na Arena, pelo Brasileirão, às 19h (de Brasília).

