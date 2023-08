Neymar treina sem bola durante ‘reabilitação’ no Al-Hilal

Neymar participou do treino do Al-Hilal nesta quarta-feira (23), mas fez apenas atividades sem bola, conforme reportado pelo clube saudita. O brasileiro realizou uma sequência de exercícios de corrida em campo, como parte de seu “programa de reabilitação após dores musculares”. De acordo com o jornal português “Record”, Neymar chegou à Arábia Saudita com duas lesões na coxa direita e o técnico Jorge Jesus questionou a convocação do camisa 10 para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, uma vez que ele estaria sem condições de ir a campo.

As partidas do Brasil estão marcadas para os dias 9 e 12 de setembro, justamente no período de recuperação de Neymar. A CBF também monitora a situação do atacante no clube saudita. Mas, a entidade não deve comentar sobre a situação do jogador do Al-Hilal.

Dessa maneira, a expectativa é que Neymar faça sua estreia no Al-Hilal em aproximadamente um mês. Assim, o camisa 10 pode desfalcar o clube em até quatro jogos no Campeonato Saudita, contra Al-Raed, Al-Ittifaq, Al-Ittihad e Al-Riyadh. Além disso, a partida contra o Damak, no dia 20 de setembro, seria exatamente um mês após o primeiro treino do camisa 10 no clube.

