Nottingham Forest assina com argentino campeão do Mundo

O Nottingham Forest anunciou nesta quarta-feira (23), a contratação de Gonzalo Montiel, lateral-direito de 26 anos que chega a Premier League por meio de um empréstimo vindo do Sevilha, válido até o final da temporada. O jogador participou da conquista da Copa do Mundo no Qatar em 2022 com a seleção da Argentina e terá sua primeira experiência no futebol inglês.

Caso Montiel alcance certos objetivos, uma cláusula de compra no valor de 11 milhões de euros estará disponível para o jogador. Além disso, Montiel foi responsável por converter a decisiva cobrança de pênalti na final da Copa do Mundo entre Argentina e França, realizada no Qatar.

Montiel chegou ao Sevilha em 2021, após o clube espanhol desembolsar 10 milhões de euros para adquiri-lo junto ao River Plate. Ao todo, o lateral-direito disputou 72 partidas pela equipe andaluza.

