Flamengo x Vasco, em outubro, acontecerá no Mané Garrincha

O clássico entre Flamengo e Vasco, pela 28ª rodada do Brasileirão, irá acontecer no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A opção de jogar na Capital Federal acontece pois o Maracanã não estará aberto, devido aos preparativos visando a final da Copa Libertadores da América, que será no estádio. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

O jogo será em 21 de outubro. Embora a decisão no Maracanã aconteça apenas no dia 4 de novembro, duas semanas depois, já não haverá a disponibilidade de atuar no local. Isto porque haverá um tratamento especial do gramado do estádio para a decisão, a pedido da Conmebol. O campo, aliás, tem sido alvo de muitas críticas por conta de seu desgaste e foi até um dos pontos levantados pelo Flamengo, junto ao Fluminense, para tentar impedir que o Vasco atuasse no Maraca contra o Atlético-MG, no último domingo (20).

Dessa forma, Brasília volta a receber um Clássico dos Milhões. Nos últimos anos, outros confrontos entre Flamengo e Vasco aconteceram no Mané Garrincha, como nos anos de 2017 e 2019, por exemplo, com uma vitória para cada lado. Neste ano, o Flamengo jogou a Supercopa do Brasil no local, mas perdeu para o Palmeiras por 4 a 3. No primeiro turno, rubro-negros e cruzmaltinos se enfrentaram no Maracanã, com vitória do Fla, por 4 a 1.

