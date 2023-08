James Rodríguez vira atração e chama a atenção no Equador

James Rodríguez, uma das principais contratações do São Paulo, está nas manchetes dos jornais equatorianos. O meia colombiano é destaque por toda cidade de Quito, local da partida do Tricolor contra a LDU, nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Sul-Americana.

O colombiano está tão em alta no Equador que até Robert Arboleda, titular da seleção local, passou em branco no seu próprio país. Na imprensa só se fala de James Rodríguez. No desembarque, no entanto, o equatoriano deu autógrafos para alguns poucos fãs aeroporto.

Com toda a tietagem da imprensa e de fãs, James Rodríguez deverá iniciar no banco contra a LDU. Afinal, o meia não está nas sua melhor forma. Ao contrário do colombiano, Lucas Moura, sim, será titular contra os equatorianos.

A partida desta quinta-feira será o quinto encontro entre as equipes. E com uma curiosidade: os mandantes sempre venceram os confrontos. Assim, o São Paulo tentará conquistar a primeira vitória em Quito na sua história.

Nas duas vezes em que o São Paulo foi à capital equatoriana para enfrentar a LDU, amargou duras derrotas. Na última vez, porém, os donos da casa venceram por um 4 a 2, pela Libertadores de 2020. O outro confronto ocorreu em 2004, também pela Libertadores. O São Paulo foi a Quito e acabou derrotado por 3 a 0.

Por outro lado, atuando em casa pela Libertadores, o São Paulo venceu a LDU no Morumbi, sendo por 1 a 0, em 2004, além de um grande 3 a 0, em 2020.

