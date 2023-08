Galatasaray vence Molde no fim e abre vantagem nos playoffs da Champions

Em uma partida animada na Noruega, o Galatasaray conquistou uma vitória heroica por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida da última fase dos playoffs da Champions. Fredrik Midtsjo saiu do banco de reservas no segundo tempo para garantir a vitória fora de casa nos acréscimos da partida. Além do noruguês, Sérgio Oliveira e Mauro Icardi completaram o triunfo da equipe turca. Os donos da casa, por sua vez, não conseguiram aproveitar as chances criadas e apesar de dominar grande parte da partida, saiu de campo com a derrota. Martin Ellingsen e Haugen anotaram os gols para os noruegueses no Aker Stadion.

Apesar do placar reverso, o Molde foi quem mais criou oportunidades e teve uma grande produção ofensiva nesta quarta-feira. No entanto, os donos da casa não conseguiram aproveitar as chances e vão precisar de uma vitória na Turquia por dois gols de diferença para garantir a classificação para a fase de grupos da Champions.

Por outro lado, mesmo sem balançar a rede, Yunus Akgün foi o grande destaque do Galatasaray no jogo. O atacante cavou a falta que culminou no primeiro gol, marcado por Sérgio Oliveira, deu grande assistência para o golaço de Icardi e ainda teve um gol anulado por uma falta marcada com auxílio do VAR no início da jogada. Mas, o Icardi também merece seu destaque pelo belo gol marcado e a assistência decisiva nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 16h, no Rams Park, em Istambul, na Turquia. Ao mesmo tempo, o Galatasaray conta com a vantagem do empara para avançar na Champions.

Além disso, no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, a Uefa vai realizar o sorteio oficial da fase de grupos da Champions 2023/24.

Molde x Galatasaray

Um grande primeiro tempo na Noruega. Empurrado pelo torcedor, o Molde fez um belo início de jogo e abriu o placar logo aos oito minutos, com Martin Ellingsen. O zagueiro subiu mais que a defesa adversário e, de cabeça, inaugurou o placar. Os donos da casa mantiveram a pressão e criaram outras chances de ampliar. Mas, após Yunus Akgün cavar uma falta na intermediária, Sérgio Oliveira contou com um desvio na barreira em sua cobrança e viu a bola morrer no fundo da rede. Além disso, apenas quatro minutos depois, Mauro Icardi aproveitou bela assistência de Yunus Akgün para acertar um voleio e marcar um belo gol. Os turcos ainda tiveram um gol anulado pelo VAR na reta final, mas levaram o placar de 2 a 1 para o vestiário.

A segunda etapa começou com uma revisão do VAR em um suposto pênalti para o Galatasaray. No entanto, mesmo após ser chamado para revisar o lance, o árbitro não marcou a penalidade. Assim, o Molde foi para cima em busca do empate. Até que aos 11 minutos, Haugen aproveitou bom cruzamento e finalizou de primeira para recolocar os noruegueses na partida. Os turcos sentiram o empate e o Molde pressionou em busca da virada. Mas, os noruegueses não conseguiram converter as oportunidades criadas, pararam em boas defesas do goleiro uruguaio Muslera, e o placar de 2 a 2 prevaleceu até o apito final.

Jogos dos Playoffs da Champions (ida)

Terça-feira (22/8)

Royal Antwerp 1×0 AEK Atenas

Rangers 2×2 PSV

Rakow 0x1 Copenhague

Quarta-feira (23/8)

Molde 2×2 Galatasaray

Braga 2×0 Panathinaikos

Maccabi Haifa 0x0 Young Boys

