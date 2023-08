Maccabi e Young Boys empatam pela Champions. Tudo igual para a volta

Maccabi Haifa e Youg Boys fizeram um jogo muito fraco nesta quarta-feira (23/8) pela ida dos playoffs da Champions (a última antes da fase de grupos). Com isso, o placar em 0 a 0 fez justiça diante do mau futebol apresentado por ambas as equipes.

Assim tudo em aberto para a volta, na próxima terça-feira (29), no Stade de Suisse, em Berna. Novo empate, pênaltis. Quem vencer vai para a fase de grupos. O Young Boys, atual campeão suíço, tenta repetir o que alcançou em, 2021/22. O Maccabi Haifa busca avançar e voltar pelo segundo ano seguido à fase de grupos da Champions. O Maccabi é o atual tricampeão grego.

Veja aqui os times que jogaram as fases classificatórias da Champions

Maccabi e Young Boys não mereciam vencer

O jogo foi bem morno nos 45 minutos iniciais, com muito estudo e apenas um chute no alvo, do time israelense, que tentou fazer valer o fator campo, mas não teve qualidade ofensiva, embora um pouco mais de posse de bola (58%). Assim, era de se esperar um segundo tenpo mais animado. Porém, o jogo seguiu truncado, com muita bola presa no meio de campo, algumas rusgas e empurrões dos jogadores. De perigo, um gol que Nsame perdeu para os suíços, mas que seria anulado (estava totalmente impedido). Ficou a sensação de que os times queriam o empate modorrento que deixa tudo em aberto para o duelo da volta, em Berna. Mas. com o futebol que apresentaram, quem avançar à fase de grupos periga ser um saco de pancadas.

Jogos dos Playoffs da Champions (ida)

Terça-feira (22/8)

Royal Antwerp/BEL 1×0 AEK Atenas/GRE

Rangers/ESC 2×2 PSV/HOL

Rakow/POL 0x1 Copenhague/DIN

Quarta-feira (23/8)

Maccabi Haifa/ISR 0x0 Young Boys/SUI

Molde/SUE x Galatasaray/TUR

Braga/POR x Panathinaikos/GRE

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.