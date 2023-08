Mosquito perdoa comediante que fez piada com a morte de seu pai

Após Eros Prado pedir desculpas por fazer piada com a morte do pai de Gustavo Mosquito, do Corinthians, o atacante perdoou o comediante. Em sua conta no Instagram, o corintiano, após repudiar o tipo de piada do humorista, disse que conversou com Eros e aceitou as suas desculpas. Além disso, Mosquito pediu para que parassem de atacar o ex-funcionário do SBT.

“Não aceito esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário, por isso a minha indignação ontem. Mas já conversei com o Eros, eu perdoo ele, já está perdoado e resolvido, espero que ele possa aprender com isso também. Que Deus possa abençoar ele e a família. Por favor, parem de ficar atacando ele, não é gerando mais ódio que vamos resolver alguma coisa”, disse Mosquito.

“Só quem perde um pai, uma pessoa tão importante, sabe a dor que é, eu convivo com ela há mais de dois anos, não é mimimi, não é para aparecer. Sou bem reservado, não gosto de polêmica, por isso minha indignação ontem. Mas já está resolvido, espero colocar um ponto final nisso”, completou o jogador.

Entenda o caso

Durante a partida entre Corinthians e Estudiantes (ARG) pela Sul-Americana na terça-feira, Eros Prado, que integrava a equipe de transmissão do SBT, teve uma fala infeliz durante jogada de Gustavo Mosquito. Ao jogador finalizar a bola para fora, para cima da baliza, o comentarista disse: “chutou a bola para o pai dele”. Gerson Dutra Silva, pai do jogador, morreu em 2021, vítima da Covid-19.

Após a partida, Gustavo Mosquito fez uma postagem em seu Instagram repudiando a fala do comediante. Anteriormente, na zona mista da Neo Química Arena, ele também abordou o assunto.

“Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito”, lamentou Mosquito.

Posteriormente, Eros Prado se desculpou por sua fala. O caso gerou revolta dos torcedores nas redes sociais, que pediam uma ação da SBT. Já nesta quarta-feira, a emissora anunciou a demissão do humorista.

