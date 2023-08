Braga faz dever de casa e abre vantagem nos playoffs da Champions

O Sporting de Braga, depois de um primeiro tempo sonolento, acordou na etapa final e venceu o Panatinaikos, por 2 a 1. O jogo desta quarta-feira (23/8) foi o de ida pelos playoffs da Champions e realizado no Estádio Municipal de Braga. O atacante espanhol Abel Ruiz abriu o placar e Djaló ampliou. Nos acréscimos, o argentino Daniel Mancini descontou para os gregos.

Assim, o Braga pode empatar o jogo da próxima terça-feira (29/8) para avançar à fase de grupos da Liga dos Campeões pela terceira vez na história (a última foi em 2012/13). Dessa forma, o Panathinaikos precisa vencer por um gol o duelo no Estádio Olímpico de Atenas para levar a decisão para os pênaltis. Ou dois gols para avançar diretamente. O Panatinaikos é o atual vice-campeão grego e não joga a fase de grupos desde 2010/11.

Braga decepciona no primeiro tempo

O Braga deixou muito a desejar na primeira etapa. Teve a posse (62%), mas arremates sem perigo, exceto um chute de André Horta, além de um pênalti marcado em Bruma, mas que o árbitro foi ao VAR e desconsiderou, pois o bracarense foi quem fez a falta no lance. Já o Panathinaikos foi perigoso nos chuveirinhos e teve pelo menos três chance claras. uma cabeçada de Magnusson que passou raspando, um chute de Mancini na trave e uma finalização de Matheus num cruzamento de Palacios. Mas o 0 a 0 se manteve.

Segundo tempo

O Braga voltou melhor, com Abel Ruiz muito ligado. Aos três minutos, quase abriu o placar. Mas, aos seis, não teve jeito. Após jogada de Bruma pela esquerda, Ricardo Horta ajeitou para Abel Ruiz. O atacante espanhol que veio da base do Barcelona, chutou da entrada da área para fazer 1 a 0. O Braga estava bem na partida, mas a defesa cometeu um vacilo incrível, quando deixou Palacios livre para cruzar e Sporar, mais livre ainda, sem goleiro ou zagueiro e na pequena área. Era chutar e empatar: mas o esloveno pegou mal e a bola passou por cima. Logo em seguida Sporar saiu para a netrada do brasileiro Bernard (o mesmo que defendeu a Seleção Brasileira na Copa-2014).

Aos 29, a defesa grega ficou dormindo num lateral rapidamente cobrado por Abel Ruiz pela esquerda. O atacante cobrou para Ricardo Horta, que ajeitou para Djalo dar um tiro de fora da área no ângulo. Belo gol para colocar Sporting de Braga 2 a 0 no placar. O time da casa teve pelo menos mais três chances para ampliar e praticamente garantir a vaga. Porém, aos 49, num descuido defensivo, Mancini achou um espaço para finalizar e diminuiu. Assim, os gregos entrarão em desvantagem, mas ela é pequena.

Jogos dos Playoffs da Champions (ida)

Terça-feira (22/8)

Royal Antwerp/BEL 1×0 AEK Atenas/GRE

Rangers/ESC 2×2 PSV/HOL

Rakow/POL 0x1 Copenhague/DIN

Quarta-feira (23/8)

Braga/POR 2×1 Panathinaikos/GRE

Molde/SUE 2×3 Galatasaray/TUR

Maccabi Haifa/ISR 0x0 Young Boys/SUI

