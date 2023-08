LDU x São Paulo: escalações, arbitragem e onde assistir

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (24), às 19h, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor chega nesta fase após despachar o San Lorenzo, ao perder em 1 a o em Buenos Aires, mas vencer por 2 a 0, no Morumbi. Por outro lado, a equipe equatoriana eliminou o Nublense, do Chile, vencendo fora de casa, mas perdendo em seus domínios e avançando nos pênaltis.

Como chega a LDU?

A sequência da LDU não é das melhores. Afinal, após perder para o Ñublense, no tempo normal das oitavas de final e vencer nos pênaltis, a equipe acumula dois empates por 0 a 0, ambos pelo Campeonato Equatoriano. Aliás, a principal aposta do time de Luis Zubeldía é Paolo Guerrero. Nome bem conhecido no futebol brasileiro e do São Paulo, principalmente pela época em que vestiu a camisa do rival Corinthians. Em cinco jogos pela LDU, ele tem apenas um gol.

Como chega o São Paulo?

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior não terá o volante Pablo Maia. Afinal, o jogador ainda está com uma indigestão e sequer viajou para o Equador. Assim, o treinador pode escalar Luan, ou recuar Gabriel Neves para Alisson atuar como um segundo volante. Além disso, o São Paulo terá Lucas e James Rodríguez à disposição pela primeira vez na Sul-Americana, já que eles só foram inscritos para as quartas de final. O camisa 7 deve ser titular.

LDU X SÃO PAULO



Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e hora: 24 de agosto de 2023, às 19h

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

LDU: Domínguez; Romero Padilla, Ade, Rodríguez e Quiñonez; Piovi, González Baquero, Ibarra, Alzugaray e Alvarado; Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Luan, Alisson (Gabriel Neves), Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Onde assistir: ESPN e Star+

