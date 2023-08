Al-Raed x Al-Hilal: escalações e onde assistir

Ainda na expectativa pela estreia de Neymar, o Al-Hilal encara o Al-Raed nesta quinta-feira (24), às 15h, fora de casa, no King Abdullah Stadium, em Buraidah, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro, que fez atividades sem bola no CT do clube nesta quarta-feira (23), sequer viajou com a delegação do clube. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT, no YouTube.

Diante de um dos favoritos ao título, o Al-Raed entra em campo para buscar a primeira vitória no Campeonato Saudita. Além disso, a equipe mandante desta quinta-feira está na última posição da classificação, e sofreu duas derrotas nas duas primeiras rodadas da competição – um revés de 1 a 0 para o Abha e um 3 a 0 contra o Al-Ittihad em sua estreia.

Por outro lado, o Al-Hilal começou o torneio com um triunfo por 3 a 1 sobre o Abha em um jogo fora de casa. No entanto, na segunda rodada a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus apenas empatou em casa contra o Al Feiha. Dessa maneira, a equipe está na quarta posição na tabela de classificação.

Ao mesmo tempo, o único desfalque para o Al-Hilal na partida desta quinta-feira fica por conta do craque Neymar, que permaneceu na capital Riade para seguir em “reabilitação após dores musculares”.

Al Raed x Al-Hilal

Terceira rodada do Campeonato Saudita

Data e horário: quinta-feira, 24/08/2023, às 15h

Local: King Abdullah Stadium, em Buraidah

Al Raed: Al Harbi; Al-Khathlan, Al Doseri, Mohammed Salem, René; Ahmed Zain, Shikabala, Eduardo Henrique, Sultan Farhan, Abdullah Magrshi; Éder. Técnico: Igor Jovićević.

Al-Hilal: Al Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulaihi, Al Obaid; Kanno, Neves, Michael, Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Malcom. Técnico: Jorge Jesus.

Onde assistir: canal GOAT, no YouTube

