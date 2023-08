Dirigente do Santos vai à Europa para tentar último reforço

O Santos vai à Europa nesta semana em busca de reforços. O grande objeto é destravar a negociação com o meia argentino Roberto Pereyra. Desse modo, o coordenador técnico do clube, Alexandre Gallo, segue viagem para se reunir com o jogador de 32 anos e seus representantes na sexta-feira (25).

Embora o Peixe não tenha recebido uma negativa em definitivo quanto à negociação que já se estende por quatro meses, a diretoria entende que as chances de êxito são remotas. Por isso, vê no encontro a oportunidade final para fazer o jogador mudar de ideia e, assim, acertar o oitavo reforço apenas nesta metade de temporada.