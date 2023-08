Botafogo bobeia feio e cede empate ao Defensa Y Justicia no Nilton Santos

A Sul-Americana não tem o mesmo apreço do Botafogo. Mesmo com os reservas, a postura é outra, algo que reflete nos resultados, como no empate com o Defensa Y Justicia por 1 a 1, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Como consequência, uma atmosfera fria no Colosso do Subúrbio, vaias no fim e a torcida argentina cantando mais alto.

Para seguir na Sula, o Botafogo precisa vencer o Defensa, na próxima quarta-feira, em Banfield, na Grande Buenos Aires. Uma nova igualdade leva a partida às penalidades máximas.

PRIMEIRO TEMPO

O Botafogo poderia estar vencendo. Afinal, o time carioca finalizou três vezes com perigo. Duas com Fernandes e uma com Nascimento. O goleiro Bologna, veterano, pegou tudo. Quem esperava um time muito inferior ao do Brasileiro por conta de uma maioria reserva se equivocou. O Glorioso fez uma boa primeira etapa, atuando, também, muito bem atrás para anular as principais opções ofensivas do escrete de Varela.

SEGUNDO TEMPO

O gol que estava maduro enfim, saiu. Tchê Tchê cruzou, e Pires, de cabeça, colocou lá dentro em um momento quando o Defensa colocava suas manguinhas de fora. O jogo que parecia controlado mudou quando os argentinos exploraram o lado direito. Na primeira, Tripicho tirou tinta do gol de Gatito. Na segunda, o goleiro alvinegro pegou duas vezes. Porém, a bola bateu em Cuesta e se ofereceu para o mesmo Tripicho igualar. Um castigo normal.

BOTAFOGO 1×1 DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA

Data: 23 de agosto de 2023, às 19h

Estádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Gatito; Galvão (Freitas, 38’/2ºT), Sampaio, Cuesta e Hugo; Barbosa, Pires, Tchê Tchê e Fernandes (Janderson, 38’/2ºT); Sá (Luis Henrique, Intervalo) e Nascimento (Diego Costa, Intervalo). Técnico: Bruno Lage

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna; Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, López e Barbona (Pratto, 37’/2ºT); Solari (Tripichio, 24’/2ºT), Togni (Cáceres, 46’/2ºT) e Nico Fernández (Bogarin, 37’/2ºT). Técnico: Julio Vaccari

Gols: Pires, 1o’/2ºT (1-0); Tripichio, 33’/2ºT (1-1)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartão Amarelo: Tchê Tchê, Pires, Cuesta, Galvão (BOT); Malatini (DEF)

Cartão Vermelho:

