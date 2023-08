Diretor da LDU reclama de horário de jogo contra o São Paulo

Adversário do São Paulo nesta quinta-feira (24), em Quito, a LDU reclamou, por meio do seu diretor de futebol, Esteban Paz, sobre o horário que a Conmebol definiu a partida. O primeiro jogo entre as equipes pelas quartas de final da Copa Sul-Americana será às 17h local (19h, de Brasília). O dirigente vê prejuízo para os equatorianos.