Rapid Viena x Fiorentina: escalações e onde assistir

A última etapa dos playoffs da Liga Conferência vai agitar os gramados do futebol europeu nesta quinta-feira (24). Rapid Viena e Fiorentina se enfrentam às 14h, no Allianz Stadion, pelo jogo de ida do último mata-mata antes da fase de grupos da terceira principal competição do futebol europeu. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, nos canais de televisão abertos, na ESPN pela TV fechada e no streaming Star+

O Rapid Viena vai para o seu segundo desafio rumo à fase de grupos da Liga Conferência. Na etapa anterior, a equipe austríaca eliminou o time húngaro Debreceni ao empatar em casa por 0x0 e vencer por 5×0 como visitante.

Por outro lado, a Fiorentina fará sua estreia, exatamente na mesma etapa que na temporada passada. Além disso, a equipe viola não só superou os playoffs e avançou para a fase de grupos na temporada 2022/2023, mas também chegou à final do torneio, perdendo a final para o West Ham, da Inglaterra.

Contudo, a Fiorentina só está novamente qualificada para a disputa devido à punição sofrida pela Juventus. O clube de Turim, embora tenha terminado a última edição do Campeonato Italiano na posição que a levaria à Liga Conferência, foi punido tanto no cenário nacional quanto pela Uefa (banida por um ano) devido a irregularidades financeiras ao longo das últimas temporadas.

Por fim, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), em Florença, na Itália, para definir quem avança para a fase de grupos da Liga Conferência.

Rapid Viena x Fiorentina

Playoffs da Liga Conferência (ida)

Data e horário: quinta-feira, 24/08/2023, às 14h

Local: no Allianz Stadion, em Viena

Rapid Viena: Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull. Técnico: Barisic

Fiorentina: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Técnico: Vincenzo Italiano

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star+

Jogos dos Playoffs da Liga Conferência (ida)

Quarta-feira (23/08):

Spartak Trnava 1×1 Dnipro-1

Hibernian 0x5 Aston Villa

Quinta-feira (24/08):

Horários de Brasília

Tobol x Plzen – 11h

Astana x Partizani – 11h

Struga x Breioablik – 12h

Zalgiris x Ferencváros – 13h

Nordsjaelland x Partizan – 13h30

Levski Sofia x Eintracht Frankfurt – 14h

Fenerbahçe x Twente – 14h

Dínamo x Besiktas – 14h

M. Tel-Aviv x Ceije – 14h

Sepsi x Bodo/Glimt – 14h

Rapid Wien x Fiorentina – 14h

Farul Constanta x HJK – 14h

Lille x Rijeka – 15h

Midtjylland x Légia Varsóvia – 15h

Racing Genk x Adana Demirspor – 15h

Gent x APOEL – 15h

Osasuna x Club Brugge – 15h30

Ballkani x BATE – 15h45

Hearts x PAOK – 15h45

AZ x Brann – 15h45

