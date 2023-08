Lédio Carmona ironiza ao comentar queda de braço dos clubes pelo Maracanã

O comentarista do Grupo Globo Lédio Carmona tratou com ironia a polêmica que tem norteado o futebol carioca nas últimas semanas. Em publicação em rede social, o jornalista escreveu que agora “muita gente do futebol passou a entender de agronomia”.

“Bacana saber que muita gente do futebol passou a entender de agronomia. Transformaram-se em especialistas de gramado e doutores na nobre arte de plantar e colher. Sempre é bom evoluir e ganhar novos horizontes”, iniciou a publicação.

A referência do post de Lédio Carmona está nas condições do gramado do Maracanã, que foi tema na queda de braço recente entre Vasco, Flamengo e Fluminense. Ele também ressaltou que “é necessário entender o básico. Para começar: qual é a diferença entre público e privado.”

Criticado por conta de seu gramado, o Maracanã, por sua vez, fechará as portas. O estádio ficará interditado após a partida entre Flamengo e Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, na quinta-feira (24), Fluminense e Olimpia (PAR) se chocar pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Por fim, Lédio ainda falou sobre “decretos preconceituoso” em relação à proibição ao Vasco de jogar com torcida em São Januário. O estádio está interditado. O Cruz-Maltino foi punido com quatro jogos sem público após incidentes contra o Goiás na Colina, no dia 22 de junho. A pena já foi cumprida.

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 30 de agosto, às 13h30, um novo julgamento para definir o caso.

Leia abaixo o post de Lédio Carmona na íntegra:

“Bacana saber que muita gente do futebol passou a entender de agronomia. Transformaram-se em especialistas de gramado e doutores na nobre arte de plantar e colher. Sempre é bom evoluir e ganhar novos horizontes.

Agora falta estudar um pouco mais sobre os seguintes temas.

Ainda no assunto da moda, a agronomia, recomendo um estudo nais aprofundado sobre como fazer funcionar um bom sistema de drenagem

Na pasta da economia é necessário entender o básico. Para começar: qual é a diferença entre público e privado.

Na parte sobre história, recomendo um passeio sobre o Rio de Janeiro, mas sempre de mente aberta. O subúrbio do Rio pode não ter praia, mas apresenta um charme próprio e muito mais altivez que atitudes, decisões, piadas e decretos preconceituosos.

E na pasta da saúde sugiro que se debrucem nos efeitos maléficios que o ódio e a raiva podem causar.

Ficam as dicas.”

