América-MG x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite desta quinta-feira (24), América-MG e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida vale pela ida das quartas de final e acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Corinthians e Estudiantes. A bola rola às 19h.

Como chega o América-MG

Embora chegue após eliminar o Bragantino, o América-MG vem de duas derrotas pelo Brasileirão. A equipe de Belo Horizonte que permanece na zona de rebaixamento perdeu recentemente para Goiás e Fluminense. Mas é para deixar a lanterna de lado que a equipe busca a consagração na competição Continental. A equipe tem várias baixas por lesão, como é o caso do meia Martín Benitez e do atacante Aloísio. Por outro lado, o zagueiro Ricardo Silva está finalmente de volta após se recuperar de uma lesão nos ligamentos do joelho.

Como chega o Fortaleza

Se o América-MG terá suas baixas, não é muito diferente o caso do Fortaleza. A equipe não terá o zagueiro Marcelo Benevenuto, que levou o cartão vermelho contra o Libertad e acabou suspenso. Também ficam fora o volante Calebe e o meia Hércules, além do atacante Pedro Rocha, todos indisponíveis por lesão. O Leão do Pici chega com um pouco mais de moral para o jogo, afinal derrotou o Internacional fora de casa, no último fim de semana, pelo Brasileirão.

AMÉRICA-MG x FORTALEZA

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/8/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Paramount+ (streaming)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Marcinho, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Méndez, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo, Mastriani e Rodrigo Varanda. Técnico: Fabian Bustos.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Wilmar Navarro (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.