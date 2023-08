Gabriel Pires volta com gol, mas lamenta empate do Botafogo com Defensa y Justicia

Gabriel Pires voltou a ser titular do Botafogo no empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos. O volante fez de cabeça o gol do Glorioso, mas lamentou o resultado no primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Criamos mais ocasiões que eles, com certeza tínhamos que sair daqui com a vitória. No futebol acontece isso, nem sempre é justo. Em relação à minha volta, não foi o resultado que eu queria, mas me senti bem, confortável, pude fazer um gol e ajudar o time, que é o mais importante. É seguir em frente, vamos lá porque está tudo em aberto ainda – disse Pires em entrevista após a partida à “Paramount+”.

O volante estava ausente há três meses, por conta de uma lesão na panturrilha. No Botafogo, aliás, ele voltará a trabalhar com o treinador Bruno Lage, que teve contato no período em que esteve na Europa defendendo as cores do Benfica (POR).

“É uma pessoa que eu já conhecia, tenho uma relação boa com ele, pudemos trabalhar juntos e conquistar coisas juntos. É uma pessoa da qual gosto muito, da qual tenho um apreço muito grande, fico feliz de trabalhar de novo com ele”, completou.

Para avançar na Sul-Americana, o Botafogo precisa vencer o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira (30), em Banfield, na Grande Buenos Aires. Um novo empate leva a partida aos pênaltis.

