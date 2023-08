Bruno Lage vê Botafogo superior por ?80 minutos’ e explica opção por reservas em empate

O técnico Bruno Lage lamentou o empate do Botafogo em 1 a 1 com o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Para o português, o resultado não traduziu o que foi o primeiro encontro entre as equipes nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“É um resultado muito injusto pelo que os atletas fizeram, fomos muito superiores ao nosso adversário durante os 80 minutos, tivemos várias oportunidades no primeiro e no segundo tempos para ter outro desfecho que não esse. Tivemos um desempenho sólido até o cansaço cair”, afirmou Lage durante a coletiva.

Apesar do empate em casa, o treinador elogiou o desempenho do Botafogo e projetou a partida em solo argentino.

“Fico satisfeito porque os jogadores correram, lutaram, fizeram um jogo sólido, com consistência na posse de bola. Sobre a volta, os jogos são sempre difíceis, a sequência assim obriga. Era uma boa equipe, que nos obrigou a correr, mas vamos convencidos que podemos fazer um bom jogo na Argentina.”

Bruno Lage ainda explicou a escolha de reservas para iniciar o confronto com o Defensa y Justicia.

“Desde que cheguei, nunca consegui escalar o time “ideal”. Contra o Santos, foi o Cuesta suspenso, depois o Adryelson, depois o Marçal, Eduardo também esteve lesionado, perdemos o Tiquinho e a equipe tem tido capacidade de dar a resposta. Por isso, olhei para eles e tentei tirar o melhor de cada um. O Danilo já foi titular, o Gatito já foi titular, o Júnior (Santos)… E temos que encontrar soluções para os lados, o Marçal está machucado, e o Di Placido está suspenso (para domingo, contra o Bahia”, completou.

Tchê Tchê elogia gestão de grupo de Bruno Lage

Um dos titulares utilizado pelo treinador, o meio-campista, que está suspenso na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, analisou o jogo e a escalação escolhida para o duelo com os argentinos.

“Sobre a atuação, com certeza buscamos vitória e não conseguimos, levamos gol no fim. A classificação está em aberto. O professor está sabendo gerir bem o grupo, temos jogo importante com o Bahia no Campeonato Brasileiro, é muito importante buscar vitória aqui de qualquer maneira para manter distância para os outros times”, disse Tchê Tchê ao Paramount+.

O Botafogo volta a campo domingo (27) para enfrentar o Bahia, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso lidera com folga, com 48 pontos.

