Luxemburgo não descarta poupar atletas do Corinthians contra o Goiás

O Corinthians pode mudar a lógica em 2023 para ter força máxima contra o Estudiantes, na Argentina, na próxima terça-feira (29), em jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Se antes o Campeonato Brasileiro era prioridade, a comissão técnica agora estuda uma melhor estratégia para avançar à semifinal da competição continental.

Vanderlei Luxemburgo deu indícios do que pretende fazer para os dois próximos jogos. Antes do mata-mata, entretanto, o Alvinegro tem o compromisso contra o Goiás, no sábado (26), na Neo Química Arena.

“Vamos jogar o primeiro jogo no fim de semana, contra o Goiás. Venho falando faz tempo da possibilidade do Campeonato Brasileiro de olhar para cima, tem coisa boa para acontecer e uma vitória vai ser importante para olharmos para cima. Aí é preparar domingo e segunda para o jogo de terça-feira contra o Estudiantes, que é decisivo para uma semifinal de campeonato”, disse Luxemburgo.

“É bem provável que eu faça algumas mudanças, pois percebi que do jogo passado para esse, eles entraram com saúde hoje. Eu vi o Fábio Santos dentro do jogo os 90 minutos, em momento algum vi ele fora do jogo. Ele não é mais garoto, temos que preservar. Alguma coisa vamos fazer para o final de semana, tenho o elenco todo à disposição e cabe a eles treinarem e esquentar minha cabeça para escalar, tem que ser dessa forma”, reconheceu.

LEIA MAIS: Mosquito perdoa comediante que fez piada com a morte de seu pai



Os próximos desafios de Luxemburgo

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai receber o Goiás no sábado (26), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada. A bola rola às 21h (de Brasília). O Alvinegro é o 13º colocado, com 24 pontos.



Pela Sul-Americana, o Corinthians venceu o primeiro jogo contra o Estudiantes, por 1 a 0, com gol de Gil, na Neo Química Arena, e joga pelo empate para avançar à próxima fase na terça-feira (29).



Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.