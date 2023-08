Palmeiras goleia Pereira fora de casa e se aproxima da semifinal da Libertadores

Com uma atuação firme do início ao fim, o Palmeiras fez o dever (fora) de casa e está com um pé na semifinal da Copa Libertadores. Assim, goleou por 4 a 0 o Deportivo Pereira na noite desta quarta-feira (23), na Colômbia. Raphael Veiga, de pênalti, Marcos Rocha e Mayke anotaram os gols no primeiro tempo, com Rony definindo o placar na etapa final do jogo disputado no Estádio Hernán Ramírez Villegas, pelo duelo de ida das quartas de final.

Desse modo, o Verdão pode até perder por três gols no jogo da volta na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, que assegura vaga entre os quatro melhores do torneio continental.

Verdão avassalador

Domínio total do Palmeiras, que atuou inteiro no campo de ataque e construiu um placar favorável. Em um intervalo de dez minutos, saíram três gols. O técnico Abel Ferreira acertou em cheio ao escalar Marcos Rocha e Mayke dobrando pela direita. Foi por aquele setor, aliás, que saíram as principais jogadas – o primeiro gol nasceu por ali até que Rony sofreu pênalti convertido por Veiga após revisão do VAR. O Deportivo Pereira sentiu o baque e viu o Verdão aproveitar para ampliar com Marcos Rocha, que invadiu a área para concluir após ótima troca de passes com Rony e Mayke. Depois foi a vez de Mayke, semn goleiro, completar para a rede.

Vantagem bem administrada

Com o triunfo bem encaminhado, o Verdão viu o time colombiano ir para cima nos minutos iniciais e obrigar o goleiro Weverton a sujar o uniforme com ótima defesa. Mas o time brasileiro não perdeu o controle da partida em momento algum. Selecionou as jogadas, evitando novos riscos, e ainda chegou ao quarto gol. Murilo achou lindo passe para Rony finalizar com categoria e dar números finais ao placar.

DEPORTIVO PEREIRA-COL 0×4 PALMEIRAS

Jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Data: 23/8/2023 (quarta-feira)

Estádio: Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira (COL)

DEPORTIVO PEREIRA: Quintana; Garcés, Quintero (Kener Valencia, 32’/2ºT) e Carlos Ramírez; Jhonny Vásquez, Medina (Bocanegra, intervalo), Fory, Zuluaga e Eber Moreno (Monroy, intervalo); Arley Rodríguez (Balboa, 29’/1ºT) e Angelo Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan, 39’/2ºT); Zé Rafael, Gabriel Menino (Ríos, 23’/2ºT) e Raphael Veiga (Jhon Jhon, 32’/2ºT); Mayke, Dudu (Artur, 23’/2ºT) e Rony (Fabinho, 39’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Veiga (pen.), 22’/1ºT (0-1); Marcos Rocha, 31’/1ºT (0-2); Mayke, 33’/1ºT (0-3); Rony, 36’/2ºT (0-4).

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartão Amarelo: Quintero, Jhonny Vásquez (PER); Gabriel Menino, Abel Ferreira/técnico (PAL)

Cartão Vermelho: –

