Melhor jogador em campo pelo Palmeiras na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira, na Colômbia, Rony teve grande importância coletiva, como no lance do pênalti que resultou no primeiro gol, anotado por Raphael Veiga. Na etapa final, ele coroou sua grande atuação com um belo gol. Após o jogo, o atacante valorizou a experiência da equipe alviverde diante do ímpeto dos colombianos nos minutos iniciais. Confira o vídeo!

