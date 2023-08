Chapecoense vence Botafogo-SP e deixa a zona do rebaixamento da Série B

A Chapecoense somou mais três pontos importantes na luta para escapar da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), em Ribeirão Preto, o Verdão do Oeste venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, em confronto atrasado da 17ª rodada. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Kayke, ambos na etapa inicial. Osman descontou para os donos da casa no segundo tempo.

A Chape teve mais posse de bola (53%) e finalizou nove vezes contra a meta do goleiro Matheus Albino no jogo. Os gols foram marcados pelo experiente atacante Kayke, ambos no primeiro tempo. Aos 5′, ele aproveitou um vacilo da defesa para empurrar a bola para o gol. O segundo, aos 54′, veio em cobrança de pênalti.

O Botafogo descontou no início da etapa final, com Osman, aos 10′. Ele aproveitou lance pela esquerda e mandou de primeira para o gol. O Botafogo ainda tentou uma pressão nos minutos finais, entretanto, não conseguiu chegar ao gol de empate.

Chapecoense dorme fora do Z4

Após dois resultados positivos consecutivos longe de casa, a Chapecoense deixa a zona do rebaixamento, pelo menos de forma momentânea, na 16ª colocação, com 25 pontos, tendo a mesma pontuação do Sampaio Corrêa, porém, soma mais vitórias (6 x 5).

O Botafogo, por sua vez, segue sem vencer no segundo turno — são três empates e três derrotas. Se antes figurou no pelotão da frente da classificação, agora, é o 12ª colocado, com 33 pontos.

Próximos jogos

A Chapecoense volta a campo no domingo (27) para o clássico com o Avaí, na Arena Condá, às 15h45 (de Brasília), pela 25ª rodada.

O Botafogo-SP recebe o ABC na segunda-feira (28), no Santa Cruz, às 20h.

