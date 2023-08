Abel Ferreira elogia força mental do Palmeiras e explica plano tático em goleada

O plano de Abel Ferreira deu certo, e o Palmeiras deu um grande passo rumo à semifinal da Copa Libertadores. Ao golear nesta quarta-feira (23) o Deportivo Pereira por 4 a 0, na Colômbia, o Alviverde mostrou por que é um dos times mais temidos atualmente do continente sul-americano. E o treinador é um dos pilares do sucesso.

Depois da partida, Abel Ferreira, porém, dividiu os méritos com os jogadores. E explicou as mudanças táticas pensadas para o confronto. O técnico sacou Artur e contou com dois laterais de origem em campo: Marcos Rocha e Mayke — ambos marcaram.

“É fácil de entender que essa equipe é mentalmente muito forte, uma equipe que tecnicamente é muito evoluída, é uma equipe que, em termos de experiência, tem um grupo muito bom e outro que está amadurecendo com a ajuda dos mais velhos, taticamente sabe o que o treinador pede. Fizemos uma grande alteração tática hoje e os jogadores interpretaram na perfeição, mas isso não garante que vamos ganhar sempre”, disse o português.

LEIA MAIS: Rony diz que Palmeiras é ‘cascudo’ e soube controlar o jogo na Colômbia



Abel Ferreira, aliás, fez questão de ressaltar os feitos recentes do Deportivo Pereira, que era, até então, a surpresa das quartas de final.

“Ganhamos da equipe que ganhou do Boca aqui, que não tinha perdido em casa, que ganhou do campeão da Sul-Americana, que ganhou o campeão da Recopa e tinha ilusões de ganhar do Palmeiras. Nós, como comissão técnica, temos decisões para tomar. Precisávamos ser agressivos ofensivamente, ter a largura dada no corredor, que, às vezes, o Artur não dá.”

“E para uma equipe com linha de cinco, temos que abrir ela. E foi isso que aconteceu. Parabéns aos jogadores. Foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta o adversário, o que podíamos fazer, foi a melhor decisão. Mas também sei que, se tivéssemos perdido, iriam me massacrar. Fico feliz que eles tenham feito o gol”, completou.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no domingo (27) para encarar o Vasco, pelo Campeonato Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A segunda partida contra o Deportivo Pereira acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30, também na casa alviverde.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.