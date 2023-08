Lucas reencontra Copa Sul-Americana após título em 2012

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (24), às 19h, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E o embate também marca o reencontro do atacante Lucas Moura com o torneio. A última vez que o jogador atuou pela competição, foi em 2012, quando se tornou o grande herói do Tricolor Paulista na conquista do título.

Afinal, Lucas não conseguiu atuar contra o San Lorenzo, nas oitavas de final, por não conseguir ser inscrito a tempo na competição. Assim, precisou ficar na torcida para o Tricolor, para conseguir atuar novamente na Sul-Americana. Agora, busca ajudar o São Paulo na conquista do bicampeonato.

“A Sul-Americana é uma competição muito especial para mim. Foi minha despedida aqui no São Paulo na época, com título e o Morumbi lotado. Voltar a jogar por ela é especial. Temos a possibilidade real de lutar por esse título e vamos trabalhar forte para chegar à final”, disse Lucas Moura, em sua chegada ao clube.

Aliás, na conquista de 2012, o São Paulo realizou 12 jogos, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota. Lucas balançou as redes três vezes e deu quatro assistências no campeonato. Foi o grande destaque de um time que contava com Rogério Ceni e Luís Fabiano.

Desde seu retorno ao clube do Morumbi, Lucas acumulou já dois gols em quatro partidas e foi protagonista da classificação tricolor na Copa do Brasil ao derrotar o Corinthians na semifinal. Contudo, o atacante também sonha novamente em colocar outro quadro com a taça da Sul-Americana, nos corredores do Morumbi.

