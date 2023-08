Rony soma mais uma atuação mágica em noites de Libertadores

O Palmeiras deu um grande passo rumo a semifinal da Libertadores. O Verdão bateu o Deportivo Pereira por 4 a 0, nesta quarta-feira (23), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. E um dos grandes destaques da equipe na partida ficou por conta do atacante Rony. E não é de hoje que o camisa 10 costuma ser decisivo.

Na Colômbia, o atacante sofreu o pênalti do primeiro gol, deu a assistência para Marcos Rocha no segundo e ainda roubou a bola no campo de ataque, para o terceiro tento do Palmeiras. Para coroar uma noite perfeita, recebeu um passe magistral de Murilo para balançar as redes e marcar o quarto do Verdão.

Com o gol, Rony chegou ao 21° gol pelo Palmeiras, em 38 jogos de Libertadores. Além disso, o camisa 10 distribuiu outras 14 assistências, participando de 35 tentos do Verdão na competição continental. É o jogador mais participativo do plantel no torneio.

E o torcedor do Palmeiras brinca que, em noites de Libertadores, Rony se transforma. Ele chegou ao seu quinto gol nesta edição do torneio e sempre tem atuações decisivas nos jogos da competição continental. Aliás, com o gol marcado na Colômbia, o atacante igualou seu número de tentos no Brasileirão, só que com muito menos jogos.

Dar o melhor dentro de campo faz com que Rony assuma o título de maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, com 21 gols marcados. Aliás, falta apenas um para entrar no ranking dos cinco maiores goleadores brasileiros no torneio. Assim, o torcedor alviverde espera que ele não pare tão cedo de brilhar na competição.

