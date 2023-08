Fábio Santos revela planos de aposentadoria ao final do ano

O lateral-esquerdo Fábio Santos já começa a pensar no seu futuro. O atleta foi um dos grandes destaques do Corinthians na vitória contra o Estudiantes, pela Sul-Americana . Contudo, o jogador do Timão tem contrato com o clube até o final do ano e já pensa em uma aposentadoria.

Com 37 anos e próximo de completar mais um ano de vida (faz aniversário no dia 16 de setembro), o lateral admitiu que está cada vez mais difícil acompanhar o ritmo das grandes quantidades de jogos no Brasil. Ele ainda admitiu que rende muito melhor quando atua apenas uma vez por semana.

“Sempre procuro estar à disposição. Eu me sinto bem, mas obviamente tem uma diferença grande quando tenho um intervalo de jogos, me sinto mais ativo e tenho decisões melhores. Não adianta negar isso, a idade chega. A gente não aceita muito, mas é a realidade”, disse Fábio Santos, ao ge.

Com contrato até o fim da temporada, Fábio Santos negou informações de que teria iniciado com a diretoria algum tipo de conversa para novamente renovar o seu vínculo com o Corinthians. Ele não crava que vai se aposentar, mas acredita que a chance é grande e real.

“Comecei a temporada pensando em parar, 99% está na minha cabeça de encerrar. Tentei desfrutar o máximo possível nesta temporada, não consegui, pois temos sofrido bastante críticas, mas não conversei sobre isso, é um ano político, temos coisas para brigar, tentar chegar numa final de Sul-Americana, tirar o Corinthians de uma situação ruim no Brasileiro. Será uma decisão tranquila tomada em novembro. Vou me preparar, não é uma decisão fácil”, contou o jogador.

