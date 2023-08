Avião do Palmeiras tem problema técnico que impede retorno do elenco

O Palmeiras teve um problema em sua volta para o Brasil. O avião que traria a delegação de volta para São Paulo teve um problema técnico e não conseguiu decolar. O Verdão está na Colômbia, onde venceu o Deportivo Pereira por 4 a 0, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Segundo comunicado do clube, o “sistema de segurança da aeronave detectou um problema técnico, que está sendo solucionado”.

O plano era retornar a São Paulo logo após a partida, mas com o problema, os jogadores voltaram ao hotel onde estavam hospedados para dormir. Além disso, o Palmeiras não deu uma estimativa de quando vai conseguir deixar a Colômbia.

Aliás, a aeronave, que foi recém adquirida por Leila Pereira, realizou sua primeira viagem internacional. Antes disso, o avião já havia levado a delegação para o Rio de Janeiro e para Cuiabá. A mandatária do clube não está com o resto do time na Colômbia.

O Verdão venceu o Deportivo Pereira por 4 a 0, fora de casa, e encaminhou sua classificação para a semifinal da Libertadores. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque.

