RB Leipzig e Stuttgart: onde assistir e escalações

RB Leipzig e Stuttgart prometem protagonizar mais um capitulo emocionante do futebol alemão. As duas equipes, afinal, medem forças nesta sexta-feira (25), às 15h30 (Horário de Brasília), na na Red Bull Arena, pela segunda rodada da Bundesliga.

LEIA MAIS: Rapid Viena x Fiorentina: escalações e onde assistir

Como chega o RB Leipzig

O time busca uma vitória dentro de casa depois de ter sido derrotado pelo Bayer Leverkusen na estreia da competição. Rose, assim, aposta na eficiência de Olmo e Openda para construir uma importante vitória na Red Bull Arena. Os atacantes, inclusive, marcaram os gols da equipe na primeira rodada do campeonato. Lesionados, Benjamin Sesko, Peter Gulacsi, El Chadaille Bitshiabu, Amadou Haidara e Andre Silva serão desfalques do mandante.

Como chega o Stuttgart

O time, por outro lado, chega embalado depois da goleada diante do Bochum por 5 a 0 na estreia da competição. O time, afinal, está na liderança do campeonato pelo saldo de gols. Sebastian Hoeneß, então, deposita confiança nas qualidades de Katomba Mvumpa e Guirassy para conquistar um bom resultado fora de casa e se manter na liderança da Bundesliga. Contundidos, Fabian Bredlow, Deniz Undav, Nikolas Nartey, Josha Vagnoman e Thomas Kastanaras serão ausências no jogo.

RB Leipzig e Stuttgart

SEGUNDA RODADA DA BUNDESLIGA

Data e horário: 25/8/2023, às 15h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, Leipzig (Alemanha)

LEIPZIG: Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban e Raum; Seiwald, Schlager, Simons e Werner; Openda e Olmo. Técnico: Marco Rose.

STUTTGART : Nubel; Stenzel, Anton, Zagadou e Ito; Millot, Karazor, Katompa Mvumpa, Woo-Yeong e Fuhrich; Guirassy. Técnico: Sebastian Hoeness.

Onde Assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.