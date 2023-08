No Independência, o América-MG enfrenta o Fortaleza, pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O jogo começa às 19h (de Brasília) e envolve dois times que tentam seguir vivos no sonho de alcançar o primeiro título internacional relevante em sua história. Por isso, terpá muita emoção e drama neste jogo. E você poderá acompanhar tudo pela Voz do Esporte, que inicia a transmissão bem antes, com o pré-jogo às 17h30. A narração pé de Christian Rafael.