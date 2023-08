Fifa abre processo contra dirigente que beijou jogadora espanhola à força

A Comissão Disciplinar da Fifa abriu processo contra o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales. O motivo foi o beijo forçado do dirigente na atleta Hermoso, da seleção feminina do país, durante a celebração pela conquista da Copa do Mundo, no domingo (20). Nesta quinta-feira (24), a própria entidade divulgou o procedimento.

Segundo a Fifa, Rubiales infringiu o artigo 13 do Código Disciplinar da entidade. O texto diz respeito a comportamento ofensivo. Além de ter beijado à força uma jogadora da seleção, o dirigente ainda realizou gestos obscenos na tribuna de honra do local da final contra a Inglaterra.

“O Comitê Disciplinar da Fifa só fornecerá mais informações sobre estes processos disciplinares depois de emitir uma decisão final sobre o assunto. A Fifa reitera o seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todos os indivíduos e condena veementemente qualquer comportamento em contrário”, acrescenta a Fifa, em comunicado oficial.

Pressionado por várias entidades esportivas e por algumas instâncias importantes do governo espanhol, Rubiales, pivô do escândalo, corre o risco de perder o cargo. Nesta sexta, aliás, a cúpula da entidade se reúne em caráter extraordinário. A RFEF adianta, então, que abriu “diligências internas” para assuntos de integridade, assim como os protocolos que podem ser aplicados adiante, sobre os ocorridos durante a cerimônia de premiação do Mundial da Austrália.

Rubiales alegou, em sua defesa, que o beijo foi “uma demonstração de afeto”. Sendo assim, ele só veio a pedir desculpas um dia depois, diante da repercussão negativa do episódio. No entanto, Hermoso retrucou e condenou o gesto do presidente da federação nacional.

