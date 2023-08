Santos terá sequência decisiva na luta contra o rebaixamento

Após vencer o Grêmio por 2 a 1, o Santos se prepara para uma sequência que promete ser de fortes emoções para o torcedor. Isso porque três dos próximos cinco compromissos do Peixe, serão duelos diretos na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 17ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos.

No próximo domingo, às 16h, o Peixe visita o Atlético-MG, que está em 11º, com 27 pontos. Na partida seguinte, o embate será contra o América-MG, também em Belo Horizonte. O Coelho é o lanterna, com 10 pontos. O duelo é visto como de suma importância para o Peixe na competição.

O Santos volta a atuar na Vila Belmiro no dia 13 de setembro, contra o Cruzeiro, que está em 12º, com 25 pontos. Já no dia 18, o clube terá um desafio importantíssimo contra o Bahia, que, no momento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aliás, tanto o Peixe contra o Tricolor de Aço têm o mesmo número de pontos atualmente.

Por fim, o Alvinegro Praiano fecha a sequência em um duelo contra o Vasco. Atualmente, a equipe carioca está em 18º, com 16 pontos. Contudo, o jogo ganha não só a importância da proximidade dos times na tabela, mas também porque o Cruz-Maltino tem um jogo a menos. Assim, um revés pode fazer com que a equipe carioca ultrapasse ou se distancie do Peixe na classificação.

