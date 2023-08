Luis Enrique manda recado para elenco do PSG: ‘Não somos o centro do mundo’

Luis Enrique acredita que os jogadores do Paris Saint-Germain precisam pensar no coletivo antes do individual. O treinador, assim, concedeu uma entrevista ao canal oficial do clube e afirmou que os atletas parisienses não estão no centro do mundo.

“Os jogadores de futebol são pessoas antes de tudo. Quando você está num esporte coletivo, deve ficar feliz quando seu companheiro faz um gol, ou alguém da minha posição o faz. Pensar que somos o centro do mundo, não”, declarou Luis Henrique na última quarta-feira (23).

LEIA MAIS: Nos pênaltis, Inter Miami, com a estrela de Messi, vai à final da Copa dos EUA

Fala, Luis Enrique!

“Não tem só que pensar que serei eu a fazer um gol. Às vezes dar um passe é mais gratificante do que fazer um gol”, completou Luis Enrique.

O treinador chegou ao PSG em julho deste ano e tem contrato até junho de 2025. O técnico ainda está construindo um relacionamento com o elenco. O comandante, inclusive, revelou que não conversa somente de futebol com os jogadores parisienses.

“Sou um treinador que me comunico muito com os jogadores, mas presto atenção à mensagem que mando a eles. Não dá para falar todo dia. Falamos não só sobre tática, mas sobre vida, sobre valores, situações pessoais. Sou uma pessoa que demanda muito. Esse é o meu trabalho”, afirmou Luis Enrique.

O PSG empatou os dois primeiros jogos do Campeonato Francês, está no 11° lugar e não iniciou a temporada de forma positiva. O clube, afinal, está vivendo um processo de reconstrução depois das saídas de Messi e Neymar. O time entra em campo no próximo sábado (26), diante do Lens, dentro de casa, às 16h, pela terceira rodada da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.