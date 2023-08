São Paulo busca evitar perrengue para não repetir sufoco na Sula

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (24), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E o Tricolor vai para o Equador com um objetivo: não repetir o que aconteceu na fase anterior.

Nas oitavas de final da competição, o São Paulo encarou o San Lorenzo. Na primeira partida, em Buenos Aires, o Tricolor acabou perdendo por 1 a 0. Já no embate de volta, o Soberano teve que furar a retranca argentina e venceu por 2 a 0 no Morumbi, em uma partida que a dupla Calleri e Luciano brilhou.

Contudo, o Tricolor não quer repetir o desgaste e o nervosismo do duelo contra o San Lorenzo. O objetivo do São Paulo é voltar para o Brasil ao menos com um empate. E para isso terá que superar a altitude de 2800 metros de Quito. Mas para o zagueiro Arboleda, a equipe está preparada para o desafio.

“Jogo complicado, muito difícil na altitude. Mas hoje em dia, o jogador se prepara para esse tipo de partida. Acredito que teremos uma boa atuação. Faz muita diferença, porque a LDU é um time bom e intenso. Já estudamos as dificuldades que eles têm também. Corrigindo pequenos detalhes, podemos ter um bom resultado”, afirmou o zagueiro.

Além disso, o São Paulo também terá a missão de vencer pela primeira vez em Quito, na sua história. Nas duas vezes em que o Tricolor foi à capital equatoriana para enfrentar a LDU, saiu com duras derrotas. Agora, o objetivo é ficar vivo para decidir com o apoio da torcida.

